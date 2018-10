Vier keer vijf jaar cel geëist voor smokkel cocaïne

MIDDELBURG - Voor hun aandeel in het smokkelen van negentien kilo cocaïne is vandaag tegen vier mannen een gevangenisstraf van elk vijf jaar geëist. De zaak tegen de mannen diende voor de rechtbank in Middelburg.

Dat tegen elk eenzelfde straf werd geëist motiveerde de officier van justitie met ’gelijke monniken, gelijke kappen’. Op 25 februari van dit jaar werden twee mannen, de 26-jarige A. T. en de 31-jarige F. C.R. uit Colombia met negentien pakketten cocaïne in hun bestelauto betrapt bij de Bijleveldhaven in Vlissingen. Later werden ook de 31-jarige J. van L. uit Sommelsdijk en de 38-jarige R. M. uit Middelharnis aangehouden. Van L. zou de auto aan T. hebben geleend.

Gedwongen

Tijdens de behandeling van de zaak zeiden Van L. en M. ofwel onschuldig te zijn dan wel zich te beroepen op hun zwijgrecht. C. R. wilde wel praten. Hij zei dat hij in Colombia door gewapende mannen was gedwongen naar Nederland te reizen en daar wat spullen op te halen. Hij werd in Nederland door een onbekende in een woning geplaatst en kwam daar pas weer uit om naar de Wouwse Tol te rijden en daar samen met T. naar Vlissingen te gaan. Daar konden T. en C. R. zonder problemen aan boord van het schip komen, haalde de laatste de cocaïne uit een lading bananen en liepen ze, toen alles in het busje was ingeladen, in de armen van douane en politie.

Risicoschip

Wat de mannen niet wisten was dat voor de douane het schip , de Eastern Bay, een risicoschip was; het kwam uit Colombia en het vervoerde bananen. Verder was T. al eerder in de buurt gesignaleerd. Zo werd het een zaak van afwachten en op het juiste moment toeslaan.

Volgens de advocaten zouden de mannen moeten worden vrijgesproken, omdat er in het onderzoek het nodige ontbrak. Als de rechtbank dan toch tot een veroordeling zou komen, zou dat volgens de advocaten een aanmerkelijk lagere straf moeten zijn. Want de vijf jaar die de officier eiste, stond volgens hen in geen verhouding tot de straffen die waren opgelegd in andere rechtszaken, met aanzienlijk grotere hoeveelheden cocaïne.