Vier keer 15 jaar geëist voor Rillandse roofmoord

Van Schaik werd zondagavond 19 maart 2017 in zijn woning voor dood achtergelaten nadat hij zwaar was mishandeld. Hij overleed later die nacht. De volgende avond vonden de buren hem dood in zijn woning.

De Middelburgse rechtbank heeft twee dagen uitgetrokken voor deze zaak. Morgen komen de advocaten aan het woord.

Tape

De vier Bulgaren waren naar Rilland gegaan om ‘gras te knippen’. Van Schaik had een hennepkwekerijtje op zolder. Tot zo ver spoorden de verklaringen van de vier vandaag tijdens de zitting. Maar op cruciale vragen, van wie het initiatief voor de ripdeal kwam en wie had geschopt en geslagen, kwam geen eenduidig antwoord. De verdachten wezen met de beschuldigende vinger naar elkaar. Alle vier ontkenden Van Schaik te hebben mishandeld. Ze hadden hooguit geholpen met het vastbinden van hun slachtoffer. Dat viel moeilijk te ontkennen want op de tape en de kabelbinders waren sporen van hen gevonden.

De 22-jarige vrouw beweerde dat zij de mannen de woning van Van Schaik onder bedreiging had aangewezen. Ze was daar eerder op de dag al geweest met enkele drugscriminelen uit West-Brabant. Een van die mannen zou Van Schaik hebben aangezet de wietkwekerij op zolder te beginnen. De vrouw kende deze man uit Bergen op Zoom. Ze beweerde na het bezoek aan Van Schaik zondagmiddag te zijn achtergelaten in Rilland. Ze zou later op de avond van een Bulgaar een lift naar België kunnen krijgen als ze woning van Van Schaik zou aanwijzen.

Fors strafblad

Maar de drie mannen (39, 39 en 47 jaar), Bulgaren met een fors strafblad die elkaar kenden uit Brussel, zeiden dat de vrouw hen had benaderd. Dat was een scenario dat de officier van justitie het meest waarschijnlijk vond. Volgens haar heeft de Bergse drugscrimineel de vrouw gevraagd wat Bulgaren op te trommelen om de hennep te stelen. Deze, in de ogen van het OM dus echte initiatiefnemer van de overval, stond vandaag echter niet terecht. Hij zal later voor de rechter verschijnen wegens drugsmisdrijven.

Het inschakelen van de drie Bulgaren werd de 65-jarige Rillander fataal. Het idee was, volgens de verdachten, dat ze ‘politie, politie’ zouden roepen, om het slachtoffer het idee te geven dat het om een politie-inval ging. Hij zou zich dan overgeven, waarna ze zonder problemen de 120 hennepplantjes konden oogsten en op het afgesproken adres in Etten-Leur afleveren.

Toegetakeld

Het liep totaal anders. Van Schaik verzette zich en werd met veel geweld vastgebonden aan armen en benen. Hij kreeg een plastic prop in zijn mond geduwd, die met tape om zijn hoofd werd vastgezet. Of dat niet genoeg was kreeg Van Schaik van een, twee of drie mannen schoppen en slagen. Een deel van een gebroken kunstgebit stak achter in zijn keel. Hij was zo toegetakeld dat zijn zoon hem later bij de identificatie nauwelijks herkende.