Vier jaar vergaderen, maar dan heb je ook wat: een toekomstplan voor vrijwilligers in de erfgoedsector

Samenwerking in een Erfgoedhuis

Niemand is tegen samenwerken, maar voor het schrappen van de kleine subsidies staken de Staten vier jaar geleden een stokje, nadat een aantal organisaties protest had aangetekend. Ze wezen op het belang van de vrijwilligers en het werk dat ze doen. Twee jaar geleden kwam het provinciebestuur met een compromis. De ongeveer twintig organisaties in de erfgoedsector zouden met ingang van 2021 gaan samenwerken in een Erfgoedhuis - onderdeel van de huidige organisatie Erfgoed Zeeland.

Pas nu is het uiteindelijke voorstel ter bespreking naar de Staten gestuurd, want er is nog flink overlegd met het samenwerkingsverband van de organisaties. Er is een streep gegaan door het idee van een digitaal platform met een vacaturebank voor vrijwilligers. Daardoor is er 7000 euro meer beschikbaar voor subsidies, wat het totale bedrag brengt op 27.000 euro.