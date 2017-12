Vier hennepkwekerijen geruimd in Zeeland

Hoe moet het verder met de molen van Kloetinge?

8:30 KLOETINGE - Hoe moet het verder met de Oostmolen in Kloetinge? Over die vraag buigt de gemeente zich de komende maanden. De stichting die de molen in eigendom heeft, kampt met structurele tekorten als het gaat om het groot onderhoud. ,,We zijn zeker niet wanhopig, maar kunnen hulp van de gemeente goed gebruiken'', zegt voorzitter Thijs Bierens.