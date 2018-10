Vier Bulgaren staan terecht voor Rillandse roofmoord

POLL / VIDEO Tweede­hands winkelen is hip: ‘Er zijn zó veel pareltjes te vinden’

20:34 GOES - Kringloopwinkels zijn hot. Want waarom zou je iets nieuws kopen, als je voor veel minder geld een gebruikt exemplaar kunt vinden? Tweedehands winkelen is niet alleen goedkoop, maar ook duurzaam, vinden klanten van kringloopwarenhuis Nobel in Goes.