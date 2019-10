Vier Agrimarkt-winkels naar Jumbo, die in Terneuzen wordt Lidl

DIERENDAG Schoeber­tje is een ondeugd, Jip staat voor Jippie Jee - en een hoop andere huisdierna­men

7:00 VLISSINGEN - Tientallen mails kregen we binnen na onze oproep om een foto van uw huisdier met enige uitleg over zijn of haar naam te sturen. We zetten ze hieronder op een rijtje.