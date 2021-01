Vier aanhoudingen tijdens Zeeuwse jaarwisseling, politie jaagt nog op dader vuurwerkbom en rellende jongeren

Het was onrustiger dan was gehoopt vanwege het vuurwerkverbod en de lockdown. De politie verkeerde in het ongewisse over wat er ging gebeuren, aldus Manusama. Uiteindelijk werden 297 incidenten genoteerd, wat niet veel minder is dan in voorgaande jaren. Ongeregeldheden deden zich voor in Hoek, Arnemuiden, Westkapelle en Zierikzee. In de Dortsmansstraat in Vlissingen ontplofte een zware vuurwerkbom, waardoor een tiental ruiten sneuvelde. In totaal werden vier arrestaties verricht. In Hoek een man (22) met een kofferbak vol illegaal vuurwerk, in Middelburg een man (19) met acht cobra’s en in Yerseke twee Goesenaren (20 en 29) vanwege geweldpleging.