VIDEO - Dit is wat er het afgelopen jaar allemaal in Zeeland is gebeurd

VIDEODe PZC is ook in 2021 weer veel op pad geweest om het belangrijkste nieuws in de provincie te verslaan. Voor wie graag nog eens vluchtig in beeld en geluid terugblikt op - wederom - een bewogen coronajaar, deze video.

Januari

We zien onder andere hoe in januari de eerste coronaprikken in Zeeland worden gezet en wat voor invloed de avondklok op de inwoners heeft.

Februari

Na weken les te hebben moeten volgen via het beeldscherm mogen kinderen in februari eindelijk weer naar school. Er is ook treurig nieuws, bijna twee maanden nadat Ichelle van de Velde als vermist is opgegeven, wordt een vrouw opgepakt op verdenking van betrokkenheid. Niet veel later wordt ook het levenloze lichaam van de vermiste 29-jarige vrouw uit Oostburg aangetroffen.

Maart

Kappers zijn dolblij dat ze hun deuren na een wekenlange lockdown eindelijk weer mogen openen. In de tweede week van maart wordt een inval gedaan bij hotel de Elderschans in Aardenburg, waar de broers Azimi worden verdacht van witwassen, hypotheekfraude en valsheid in geschrifte. Op 15, 16 en 17 maart mogen we weer stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen.

April

In april krijgt de Timmerfabriek in Vlissingen haar karakteristieke torentje weer terug. Deze was tijdens een bombardement in 1943 gesneuveld. Daarnaast mogen de buitenterrassen -onder voorwaarden- vanaf 28 april 2021 eindelijk weer open.

Mei

Vanaf eind mei zijn alle middelbare scholen weer volledig open voor leerlingen.

Juni

De boulevards in Vlissingen zijn van juni tot en met september tijdens bepaalde uren afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Verder lijkt het einde van de gekte op de woningmarkt nog lang niet in zicht. Ook in juni: na anderhalf jaar heropenen discotheken en nachtclubs de deuren weer.

Juli

,,Als er in Nederland geen landbouw meer is, dan nog is er stikstofuitstoot”, aldus een van de Zeeuwse landbouwers die naar Den Haag trekken om hun ongenoegen te spuien. De dierenasiels blijken vol met katten te zitten die tijdens corona zijn aangeschaft, maar nu al weer worden afgedankt. Zo vlak voor de (zomer)vakantie is het druk bij de Zeeuwse teststraten.

Augustus

In augustus blijkt dat Het Arsenaal in Vlissingen nog maar twee maanden open zal zijn. Daarna zal het worden omgebouwd tot hotel. Vlak voordat het nieuwe schooljaar weer van start gaat, worden studenten feestelijk verwelkomd op de HZ University of Applied Sciences.

September

Enkele Limburgse families die getroffen zijn door de overstromingen in hun provincie, krijgen gratis een vakantie naar Zeeland aangeboden. Ook in september: de 23e editie van Film by the Sea gaat coronaproof van start, studenten lopen een klimaatmars door Middelburg en de noodopvang in Goes is wederom klaar om vluchtelingen te ontvangen.

Oktober

Ondanks het gure, regenachtige weer gaat - begin oktober - het Kustmarathonweekend in al zijn glorie weer van start. Er gelden slechts beperkte maatregelen. In Zeeland levert de landelijke wapeninleveractie 70 wapens op.

November

In november wordt de iconische graansilo in het havengebied van Breskens gesloopt om ruimte te maken voor appartementen. Daarnaast gaat de volledige inboedel van Het Arsenaal in Vlissingen onder de hamer. Op 13 november wordt Sinterklaas weer groots onthaald in de Veerhaven in Terneuzen. Ook wordt door de GGD’s in Zeeland begonnen met de boostervaccinatie.

December

De Zeeuwse Pamela Uijtdewilligen kon het bijna niet geloven toen ze in de supermarkt een bierkratje zag staan waar het logo van HEINEKEN was vervangen door HOLLEEDER. Nostalgie in Vlissingen: de voormalige PSD-veerboot Koningin Emma wordt afgemeerd op haar laatste rustplaats aan de Houtkade waar het in 1933 gebouwd werd. Tot slot besluit kledingzaak Deto Jeans in Axel eind decemer om wc-papier, waarmee ze zo denken en hopen onder de lockdown uit te komen.

Wat weet u nog van het afgelopen jaar?

Doe hieronder de Eindejaarsquiz en test hoe goed u het Zeeuwse nieuws in 2021 heeft gevolgd!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © Getty Images