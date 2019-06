Veteranen boos: ‘we krijgen geen rol in herdenking Slag om de Schelde’

Topdrukte bij open dag Slot Baarland. Kasteel­heer: ‘Wellicht kunnen we het in de toekomst uitbouwen’

16:54 BAARLAND – Alsof je in de Middeleeuwen bent beland. Met ridders, prinsessen en een nieuwe kasteelheer. Die het publiek graag laat meegenieten van zijn Slot Baarland. Het trekt hordes mensen. ,,Het is mooi dat we deze dag mogen voortzetten. Wellicht kunnen we het in de toekomst verder uitbouwen.”