Vestrock

Hulst is een vreemd stadje. Het lange weekend bewees dat weer in alle toonaarden. Iedere keer weet de stad vele emoties bij me op te roepen. Ook dit weekend: lichte ergernis, oprechte ontroering, thuis voelen, ontspannen maar bovenal genieten. Vestrock: een klein festival van drie dagen, in en rond de oude vesting. Het was de tiende editie, maar ik was er nog nooit.