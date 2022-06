Vestrock 2022 is los!

Al voor de hekken open gingen, stond er een lange rij vroege vogels die geen minuut van Vestrock wilden missen. Dennis Strooband (30) uit Clinge was vrijdagmiddag om 14:30 uur stipt de állereerste bezoeker die door de controlepoortjes het festivalterrein op de Buitenvest op kwam. En hij en zijn maten hadden er zin in! ,,Het was niet mijn bedoeling om de eerste te zijn, maar dat het toevallig zo was, is wel gaaf!” Strooband komt niet voor een artiest of band in het bijzonder. ,,Wij komen voor het totaalplaatje! De sfeer, de muziek, het volk, bier!”