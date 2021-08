Vestingfeesten bewijzen dat Hulst het feesten niet verleerd is

Isaac Beeckman vangt bot bij rechter; ‘Rapporten Onderwijs­in­spec­tie zijn niet onrechtma­tig’

26 augustus KAPELLE - De kritische rapporten van de Onderwijsinspectie over de Isaac Beeckman Academie (IBA) in Kapelle hoeven niet te worden ingetrokken. De school heeft nul op het rekest gekregen bij de rechtbank in Den Haag. De rechter heeft beslist dat er niets onrechtmatigs is aan de in de rapporten geuite kritiek.