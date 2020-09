Verzoek van Zeeland Tolvrij voor referendum over compensatiepakket weggestemd

Meer dan 2000 handtekeningen

Dat werd nu door de Staten beoordeeld. Met name Forum voor Democratie hamerde erop dat alleen maar gekeken hoefde te worden of het verzoek juridisch in orde is. Dus: zijn er voldoende handtekeningen en is het besluit over de compensatie geschikt om een referendum over te houden? Pas in een later stadium zouden politieke partijen kunnen aangeven of ze het wel of geen goed idee vinden.