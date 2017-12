Verwarde man bedreigt kinderen op schoolplein De Meerpaal in Terneuzen

De buurman zou volgens Huub Mangnus, directeur van De Meerpaal, kinderen donderdag na schooltijd hebben gedreigd zijn jachtgeweer te pakken. De politie heeft de man vrijdag rond 13.15 uur aangehouden. De school heeft aangifte gedaan van bedreiging. Volgens Mangnus zijn er al jaren problemen met de buurman. ,,Hij heeft blijkbaar last van spelende kinderen. Onze school bestaat al veertig jaar, hij is zelf naast ons komen wonen."

Volgens politiewoordvoerster Mireille Aalders is de man inmiddels ingesloten in Torentijd in Middelburg. Een GGZ-arts moet beoordelen of de verdachte toerekeningsvatbaar is. De politie heeft onder leiding van de rechter-commissaris vrijdag huiszoeking gedaan bij de verdachte. Daar zijn enkele spullen in beslag genomen die te maken hebben met de bedreiging.