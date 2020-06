Verwachte vloedgolf van toeristen aan Zeeuwse kust blijft uit

Na de fruitteelt gaat nu ook de akkerbouw aan het druppelin­fuus

18:11 COLIJNSPLAAT - Door de droogte zijn akkers momenteel een steppe. Na drie jaren met lange perioden zonder neerslag en een chronisch gebrek aan zoet water is de nood aan de man in Zeeland. Hightech druppel-irrigatie in de aardappelen en uien is mogelijk een oplossing. De agrarische adviesorganisatie Delphy test het systeem in Colijnsplaat.