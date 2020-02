Verwachte toename werkloosheid is kans voor Zeeuwse bedrijven

Limbu­rgse oud-mijnwer­kers willen erkenning voor hun hulp aan Zeeland na de watersnood­ramp

15:21 OUWERKERK - Na de watersnoodramp van 1953 werkten Limburgse mijnwerkers 's zondags door om geld in te zamelen voor de getroffen Zeeuwen. De ‘koempels’ delfden op hun vrije dagen ruim een miljoen gulden bij elkaar. Maar van die hulp uit Limburg is niets terug te vinden in het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk. ,,Jammer dat de oud-mijnwerkers geen erkenning krijgen.”