Vertrekkend hoofdofficier laat wanorde en verdeeldheid achter: je was vóór of tegen hem

COA wil toch weer asielzoe­kers onderbren­gen in AZC Goes

17:54 GOES - De gemeente Goes is weer in beeld als opvanglocatie voor asielzoekers. Daarvoor zou het onlangs gesloten asielzoekerscentrum (AZC) gebruikt kunnen worden. De eerste gesprekken daarover met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) hebben inmiddels plaatsgevonden.