Vertragingen door werkzaamheden op A58 en het spoor

GOES - Wegens wegwerkzaamheden zijn er op de A58 opnieuw files ontstaan. Tussen de afrit Yerseke en Heinkenszand staat het in beide richtingen over ongeveer 8 kilometer vast. De ANWB meldt dat de vertraging kan oplopen tot ongeveer een 20 minuten. Ook op het spoor wordt gewerkt en daardoor rijden er geen treinen tussen Vlissingen en Kruiningen.