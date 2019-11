Vertraging voor snelheidscontroles op Zeelandbrug en rondweg Sluis

De PvdA vroeg daarop of er ook trajectcontroles komen op de A58, omdat de snelheid daar naar 100 kilometer per uur gaat. Van der Maas verwacht dat de snelheid in januari al omlaag gaat. Over trajectcontroles op die weg kan hij niets zeggen. ,,Er wordt nagedacht over hoe de maximumsnelheid te handhaven”, aldus de gedeputeerde. ,,Maar het is niet de provincie, maar het Openbaar Ministerie bepaalt of en waar er trajectcontroles worden ingesteld.”