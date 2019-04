Vertraging op Zeeuws spoor door stilgevallen trein

Rutte in Zeeland: ‘Dit is toch waanzinnig? Te gek, man!’

20:21 NEELTJE JANS - In zes uur tijd deed minister-president Mark Rutte woensdag Neeltje Jans, Ovezande en Oostburg aan. Verslag van een werkbezoek in drie bedrijven. ,,Doen we nog even een groepsfoto?”