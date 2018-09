Vertraging dreigt voor bouw van testcentrum getijdencentrales bij Bruinisse

De Week van de Krant: Hoe verklaart Borsele het grote verschil tussen 's-Heerenhoek en Heinkens­zand?

9:05 In het kader van de Week van de Krant zoeken we elke dag het antwoord op de brandende vraag van een lezer. Vandaag in de laatste aflevering is dat Richard Gielens: ,,Hoe verklaart de gemeente Borsele het grote verschil tussen de kernen 's-Heerenhoek en Heinkenszand?"