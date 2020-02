Verstekelingen tussen lading bananen aangetroffen in Vlissingse haven

Zeeuwen hamsteren om corona: ‘We hebben tijdig extra voorraad ingeslagen’

27 februari SLUIS - Het snel om zich heen grijpende coronavirus maakt nu ook Zeeland benauwd. Steeds meer bedrijven nemen maatregelen. Leggen voorraden aan. En in de reisbranche staat de telefoon roodgloeiend. ,,Mensen zijn angstig en willen weten of ze nog kunnen annuleren”, zegt Ellen Honig van reisbureau Lotus Reizen in Sluis. ,,Dit moet niet te lang duren.”