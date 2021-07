Verslaggever Heiko werd op volle snelheid van de A58 gedrukt: ‘Het was niet tegen mij, het was tegen de omroep’

Nog 3 coronapa­tiën­ten bij Adrz; ZorgSaam weer coronavrij

11:23 GOES/TERNEUZEN - Er liggen nog drie mensen die lijden aan Covid in ziekenhuis Adrz in Goes. ZorgSaam in Terneuzen is opnieuw coronavrij. Vorige week telden de twee Zeeuwse ziekenhuizen in totaal zes coronapatiënten.