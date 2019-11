Verrommeling en verdozing bedreigen weids en open Zeeland

Bedrijfshallen en -terreinen, woonwijken, windturbines en zonneparken versnipperen en bepalen in toenemende mate het Nederlandse landschap. Over pakweg vijftien jaar is - als de overheid niet ingrijpt - heel Nederland verrommeld en verdoosd, vreest het Planbureau voor de Leefomgeving. Directeur Ira von Harras van de Zeeuwse Milieufederatie (ZMf) herkent dat. ,,Wij zien grote gebouwen - ’de blokkendozen’ - en bedrijven die niet landschappelijk zijn ingepast. Vaak zijn die gebouwen te groot in verhouding met de omgeving. Ze staan in een weids landschap, soms naast kleine boerderijen die daarbij in het niet vallen. Het zou al heel veel schelen als die blokkendozen in het groen ingebed zouden worden, met bomen en andere beplanting op verhoogde gronden of het dijklichaam.”