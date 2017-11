Veroordeelde voor fraude gemeente Goes gaat in hoger beroep

Woongoed Middelburg gaat huurders helpen bij sociale problemen

13:40 MIDDELBURG - Woongoed Middelburg gaat huurders helpen als ze sociale problemen hebben. De corporatie ziet dat de komende vier jaar als een nieuwe taak om het samenleven in wijken te verbeteren. Woongoed kondigt dit aan in het nieuwe ondernemingsplan dat maandag is gepresenteerd.