Vernielingen aangericht in speeltuin in Oud-Vossemeer

OUD-VOSSEMEER - In Speeltuin De Vossetuin in Oud-Vossemeer zijn in de nacht van zaterdag op zondag vernielingen aangericht. Onder meer een picknicktafel met parasol moet waarschijnlijk als verloren worden beschouwd.

,,Het lijkt misschien allemaal niet zo erg, maar voor een speeltuinvereniging die het enkel moet hebben van wat subsidie is een nieuwe parasol van 200 euro al heel veel geld'', zegt bestuurslid Miriam van Gorsel. De onbekende daders hebben ook allerlei spullen, waaronder speelgoed, op het dak van de garage gegooid en het dak van een schuurtje vernield, waarschijnlijk door er op te gaan staan. Het is waarschijnlijk zaterdagavond laat gebeurd of in de vroege zondagochtend. Het is kermis in het dorp.

Stormschade

De vereniging gaat aangifte doen bij de politie en hoopt van de verzekering de schade vergoed te krijgen. ,,Maar of dat lukt, is nog maar de vraag'', zegt Van Gorsel. ,,Toen we onlangs stormschade hadden aan het schuurtje, kregen we niks, omdat het niet van steen was. Je betaalt elke maand keurig je premie, maar als er iets is, geven ze niet thuis.''

Volgens Van Gorsel is het niet voor het eerst dat De Vossetuin wordt geconfronteerd met vernielingen. Ze herinnert zich onder meer dat een paar jaar geleden nieuwe windschermen kapot zijn getrapt. Ook elders in het dorp is het soms raak. ,,Een speeltoestel uit het dorpsbos is zelfs naar onze speeltuin gekomen, omdat het daar steeds werd vernield.''

Quote We mogen dit niet normaal gaan vinden Miriam van Gorsel, bestuurslid

Vrijwilligers

De stap naar de politie zet de speeltuinvereniging ook om te laten zien dat ze dit niet over haar kant laat gaan. ,,We mogen dit niet normaal gaan vinden'', zegt Van Gorsel. ,,Nog los van de schade, bezorgt dit de vrijwilligers weer een hoop werk. En we zijn al met zo weinigen. Woensdag hebben we een kinderfeestje, dan moet alles weer op orde zijn.''

Cameratoezicht hebben ze bij De Vossetuin tot nu toe nooit serieus overwogen. ,,Maar ik begin er nu toch wel aan te denken'', zegt Van Gorsel.