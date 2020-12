Vermoorde ‘Oesterdam-Colombiaan’ logeerde bij John Heijnen in Sint Willebrord: ‘Dood van Paco grijpt ons aan’

analyse Het was meteen hommeles in Forum voor Democratie Zeeland: ‘De euforie na de verkie­zings­over­win­ning werd snel getemperd’

15 december MIDDELBURG - Het heeft nooit geboterd in de Zeeuwse fractie van Forum voor Democratie (FvD). Meteen nadat de partij vorig jaar vanuit het niets vijf zetels veroverde in Provinciale Staten was het hommeles. Met het vertrek van Eelco van Hoecke hebben zich nu drie Statenleden afgesplitst. ‘Thierry Baudet is zeer instabiel. Het is wachten op verdere ontsporingen.'