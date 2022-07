Vermiste jongen op strand Domburg na grote zoekactie in goede gezondheid aangetroffen

Rond 16.50 uur werd de zoekactie opgestart nadat was gemeld dat een Duitse jongentje vermist was. Het jongentje werd voor het laatst in de buurt van strandpaviljoen Noordduine gezien. Bij de zoekactie werden onder meer de KNRM-reddingboten van Neeltje Jans en Westkapelle ingezet. Op het strand werd gezocht met het kusthulpverleningsvoertuig van de KNRM Westkapelle, en een helikopter van de Kustwacht zocht vanuit de lucht.