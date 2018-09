Vermiste Angelique Vis-Raas gevonden

In een maïsveld in de Veldstraat in het Vlaamse Beerse, bij Turnhout, vond een landbouwer donderdagavond een stoffelijk overschot. ,,Mogelijk gaat het om de vermiste Angelique Vis-Raas", zegt een woordvoerster van de politie Zeeland-West-Brabant. ,,Het lichaam is nog niet officieel geïdentificeerd. Er wordt nu onderzoek gedaan door de Belgische onderzoeksrechter."

Hans Vis zegt dat er geen twijfel meer is dat het om zijn vrouw gaat. ,,Dat staat onomstotelijk vast. Mijn zoon en ik zijn vrijdag naar Turnhout geweest. Bij mijn zoon is ook dna afgenomen. Dat is het laatste wat de zaak voor de politie sluitend moet maken."

Depressief

Angelique Vis-Raas verliet op maandag 13 augustus haar huis in depressieve en suïcidale toestand. Zij vertrok met haar auto en had geen legitimatie, telefoon en geld bij zich. Sindsdien werd niets meer van haar vernomen.

Haar familie verkeerde bijna zes weken in onzekerheid. Daar is nu in elk geval een einde aan gekomen, zegt Hans Vis. ,,Het stond voor ons al vast dat ze niet meer in leven was, maar als je dan zo'n bericht krijgt, dan is het wel confronterend. We zijn allemaal in rouwstemming."

Steunbetuigingen

De afgelopen weken is massaal meegeleefd met de familie. ,,We krijgen gelukkig heel veel steunbetuigingen", zegt Vis. ,,Nu moeten we de uitvaart regelen. We gaan proberen het mooi af te sluiten."

Pierre Raas, broer van Angelique, liet zaterdag via Facebook ook weten dat zijn zus is gevonden.

