Vermeende parfumdiefstal in Vlissingen is zaak met een luchtje

Ernstig zieke Jade (10) uit Goes krijgt haar eigen wedstrijd

15:00 GOES - Vorig jaar november kreeg het gezin De Lange uit Goes een verdrietige boodschap. De tienjarige Jade had leukemie. Inmiddels heeft de Goese vele onderzoeken, opnames en chemotherapieën ondergaan. Daaruit kwam naar voren dat een stamceltransplantatie noodzakelijk is.