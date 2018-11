Verloren en gevonden: een koninklijke onderscheiding

Ellen de Feijter uit Zaamslag vond de koninklijke onderscheiding maandag op de parkeerplaats aan de Populierenstraat in Vogelwaarde. ,,Zie ik dat nou goed? dacht ik direct. Ik herkende het meteen want ik heb in het verleden wel eens mensen voorgedragen voor een onderscheiding.” Het bleek een draaginsigne, een lintje in de volksmond. Niet zomaar een lintje. Een draaginsigne behorend bij de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Herkenbaar aan het kroontje op het strikje. ,,Het lag er volgens mij wel al een poosje. Ik heb het maar meegenomen en op Facebook en Prikbord van Zeelandnet gezet omdat ik dacht dat dat vast wel iets was dat iemand graag weer terug zou hebben.”

Eigenaar

De onderscheiding is inmiddels weer bij de rechtmatige eigenaar. Jaimi van Leemput herkende woensdagmiddag op de PZC-site de onderscheiding die zijn vader, Arnold, recentelijk was kwijtgeraakt. Arnold van Leemput uit Lamswaarde werd in 2003 geridderd vanwege zijn jarenlange werk in de vakbondswereld en voor alle functies die hij als vrijwilliger verrichtte binnen de kerk in Lamswaarde.