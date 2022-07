Verliezen Stedin op het stroom- en gasnet schieten als een raket omhoog

Vorig jaar was dat 65 miljoen euro over het eerste halfjaar. Stedin, werkzaam in Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht, verloor vooral geld op het elektriciteitsnet. Daarmee ging 89 miljoen euro verloren, terwijl dat vorig jaar in de eerste zes maanden beperkt bleef tot 25 miljoen euro.

Oorzaken zijn: diefstal door illegale hennepkwekerijen, meetfouten en situaties waarin een klant al energie ontvangt maar nog geen contract heeft met de energiemaatschappij. Daarnaast zijn er technische redenen voor het verlies. Dat gebeurt bij het transport. Bijvoorbeeld gas dat via een poreuze leiding ontsnapt of het erg warm worden van elektriciteitskabels. Cijfers per provincie heeft Stedin niet.

Zonnepanelen

Met de hoge energieprijzen tikken verliezen aan. Bovendien heeft Stedin juist nu meer werk doordat steeds meer bedrijven en particulieren zonnepanelen aanschaffen. Stedin moet daarvoor elektriciteitsaansluitingen dikwijls verzwaren. Dit jaar zijn zulke verzwaringen al met 70 procent toegenomen. Ook het gasnet moet vaak worden uitgebreid. De netbeheerder investeerde daarvoor dit jaar al 324 miljoen euro in onderhoud, uitbreidingen en verzwaringen.

Stedin verwacht in 2022 in totaal 719 miljoen in het gas- en elektriciteitsnet te investeren en in de periode van 2023 tot en met 2030 nog eens minimaal 8 miljard. Om te kunnen blijven investeren, is het noodzakelijk dat het eigen vermogen stijgt. Stedin verwacht daarvoor steun van de overheid.