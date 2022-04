Verliefde roodborstjes

In Natuurjournaal schrijft Chiel Jacobusse over natuur in Zeeland.

Dat is bepaald geen alledaags tafereeltje. Het is iets wat je alleen te zien krijgt aan het begin van de broedtijd als de vogels elkaar het hof maken. Voor de rest van het jaar verdraagt een roodborst geen enkele soortgenoot in zijn nabijheid; ook niet de partner van het afgelopen broedseizoen. Dat gaat zo ver dat zelfs een bosje oranje veren dat in de tuin op de wind gehangen wordt onmiddellijk wordt aangevallen door de territorium houdende roodborst. Datzelfde gebeurt zelfs met zijn eigen spiegelbeeld dat in de ramen verschijnt.