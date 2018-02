'Verlicht fietsroutes scholieren in buitengebied'

Dat staat in een rapport dat het Utrechtse adviesbureau XTNT, gespecialiseerd in verkeer en vervoer, in opdracht van de provincie heeft opgesteld. Het bureau onderzocht eerder al de toenemende drukte op de Zeeuwse fietspaden. Nu heeft het specifiek gekeken naar de schoolroutes rondom Goes.

XTNT signaleert dat fietsende scholieren vaak 'slachtoffer van hun eigen gedrag' zijn. In grote groepen zijn ze 'volledig gefocust op elkaar' in plaats van op de omgeving. Ze passen hun gedrag aan de rest van de groep aan. ,,Oftewel: breed fietsen omdat het stoer is." Dat geldt vooral in gebieden waar weinig verkeer is, constateert het bureau. Elders, zoals tussen 's-Gravenpolder en Goes, fietsen scholieren gedisciplineerder.