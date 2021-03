Verlenging van de avondklok trek ik niet

timelapse Apocalyp­tisch landschap is nu een aangehark­te vlakte: ‘Bij Thermphos zaten de gevaren in alle hoeken en gaten’

12:00 VLISSINGEN-OOST - Na drie jaar slopen is de voormalige fosforfabriek Thermphos in Vlissingen-Oost van de aardbodem verdwenen. De kale vlakte ziet er niet uit als het duurste lapje grond van Zeeland. Toch is er 125 miljoen euro in gestoken om het zo aangeharkt te krijgen. ,,Ik heb nog nooit iets gedaan wat zoveel risico in zich had als dit”, zegt Dinro Hobbel, die de sanering leidde.