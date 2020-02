Verlaging naar 100 km/u levert Knieriem uit Goes veel werk op

Want het is natuurlijk leuk (of niet) dat de regering de snelheid op de autosnelwegen verlaagt naar 100 kilometer per uur, maar dat moet langs de weg ook aangegeven worden. Met borden. En die maken ze nou net bij Knieriem. ,,Voor ons is het een leuk extraatje", aldus directeur Jacco Harinck. ,,Wij zijn hier erg blij mee. We moeten veel meer borden maken dan dat we vooraf gedacht hadden."