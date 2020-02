Verkoop van supermarktketen Agrimarkt levert boeren een extraatje op

Elk jaar vloeit geld terug naar leden als de coöperatie winst heeft geboekt. De zogenoemde nakorting gaat over gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, veevoeders, uien- en maiszaden die boeren hebben afgenomen. In december werd al bekend dat de CZAV 1,5 miljoen euro uitkeert aan de aangesloten telers.

Nieuwe leden delen ook mee

Nu komt daar een extraatje bij, zo is bekend gemaakt tijdens de algemene ledenvergadering. Want in juli 2019 verkocht de CZAV haar zes supermarkten van Agrimarkt aan Jumbo. Daardoor is het resultaat dit boekjaar uitzonderlijk hoog. Ook nieuwe leden van de coöperatie kunnen profiteren van de extra uitkering, zo is tijdens de ledenvergadering afgesproken. Al zal dat in minder mate zijn dan mensen die al langer lid zijn.