Verkoop Delta Energie aan Vattenfall is nu definitief

Bram Houg uit Goes gaat naar Ibiza voor Beste Zangers. Wordt hij de nieuwe Davina Michelle?

12:38 GOES - ‘Oh, We’re Going to Ibiza’, zong Bram Houg (23) uit Goes vanochtend vrolijk. Zijn collega's bij uitzendbureau Young Capital in Amsterdam moeten even vreemd hebben opgekeken. Maar ze mogen trots zijn, want ‘hun’ accountmanager Bram gaat mee naar het tropisch eiland voor de YouTube-editie van het televisie-programma Beste Zangers.