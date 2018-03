Verkiezingstijd kleurt debat over wegenbelasting

MIDDELBURG - Het is niet de vraag óf de motorrijtuigenbelasting volgend jaar omhoog gaat. Daaraan valt niet te ontkomen, redeneerden bijna alle fracties vrijdag in de Statencommissie bestuur. Ze deden vooral hun best om aan hun kiezers uit te leggen waaróm het moet.

De gemeenteraadsverkiezingen van woensdag speelden vrijdag duidelijk mee in het betoog van de Statenleden die debatteerden over de verhoging van de motorrijtuigenbelasting.

Het dagelijks provinciebestuur vraagt de Staten de motorrijtuigenbelasting tijdelijk te verhogen. De komende drie jaar zijn Zeeuwse autobezitters jaarlijks gemiddeld 15 euro meer kwijt. Zo wordt 10 miljoen euro opgehaald. Die is nodig om nog eens 20 miljoen euro binnen te halen van de andere elf provincies. Die willen meewerken om een voor Zeeland oneerlijke verdeling van rijksgeld uit het Provinciefonds recht te trekken. Omdat een aantal provincies meer wegenbelasting heft dan Zeeland, is de voorwaarde wel dat de provincie hier ook een duit in het zakje doet, door meer opcenten te heffen.

Dilemma

,,We begrijpen het", zei fractievoorzitter Ger van Unen van de SP, ,,maar we zien het als een dilemma. Ons verkiezingsprogramma is leidend. Dat is het mandaat wat we meekrijgen van onze kiezer. Als we dat volgen moeten we tegen stemmen. Maar dan stemmen we ook tegen die andere 20 miljoen. Dat gesprek gaan we aan met onze leden."

Dat vond Anita Pijpelink (PvdA) mooi verwoord. Ook de PvdA hikt aan tegen een lastenverzwaring voor de Zeeuwse automobilist. ,,Zo zoetjesaan stijgt de last voor het gemiddelde gezin. Dat gaat ons aan het hart. Dus liever verhogen we de belasting niet. We moeten het aan onze achterban uitleggen." Ook Willem Willemse (50Plus) sprak van een stapeling van lasten. ,,Het verhogen van de opcenten is een pressiemiddel dat mij niet sympathiek overkomt."

Zwaar offer

Ton Veraart (D66) noemde de deal met de andere provincies 'niet onredelijk', al vond hij dat ze een 'zwaar offer' eisen. ,,In Zeeland zijn mensen aangewezen op een auto. Dit is een fikse hobbel voor D66. In eerste instantie willen we de motorrijtuigenbelasting niet verhogen, maar dan laten we 20 miljoen lopen."

SGP en VVD benadrukten dat het geld van automobilisten ten goede moet komen aan de Zeeuwse wegen.