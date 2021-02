Verkiezingsposters doelwit van bekladding en vernieling

Buitenland­se toerist bleef weg in najaar

14:09 MIDDELBURG - Buitenlandse toeristen zijn in de laatste drie maanden van 2020 weggebleven, zo blijkt uit cijfers van het CBS. In het vierde kwartaal liep het aantal buitenlandse gasten in Zeeland ten opzicht van 2019 met 70 procent terug tot 83.000. Het aantal Nederlandse toeristen op de Zeeuwse vakantieparken, hotels en B&B’s daalde met 11 procent tot 212.000.