Verkiezingposters horen er nu eenmaal bij

Zijn de posters nog wel van deze tijd, nu partijen via digitale kanalen hun boodschap kunnen uitdragen? Je moet het een doen, maar het andere niet laten, vinden zij zelf. ,,Ook op het gebied van sociale media doen we het nodige", zegt Bert van Halderen, VVD-lijsttrekker in de gemeente Veere. ,,Maar we hebben geen moment gedacht: laten we die posters maar achterwege laten."

,,Het hoort bij de cultuur van de verkiezingen", zegt Peter Ganseman, voorman van Gemeentebelang Kapelle. ,,We hebben er deze keer juist extra aandacht aan besteed, omdat we denken dat het goed is voor de herkenbaarheid. Sociale media zijn mooi, maar daar bereik je nog niet de helft van alle kiezers mee. Je moet ook op straat aanwezig zijn."