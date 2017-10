Verkiezing Grootste Middelburger: Van arts tot sterrenkundige

Video Gezond bewegen op dikke banden over het Abdijplein

14:34 MIDDELBURG - Crossen op dikke banden werkt prima als middel tegen dikke kinderen, dacht Middelburg in Beweging, de stichting welzijn van de Zeeuwse hoofdstad en het wielercomité Koudekerke. Om obesitas, een van de snel groeiende meest bedreigende ziektes in de westerse wereld, te bestrijden, is - veel en inspannend - bewegen een probaat middel.