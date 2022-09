Verkeersslachtoffers herdacht met monument en emotionele verhalen: ‘Een lege plek in je huis en in je hart’

Nog steeds raakt ze ongerust als iemand te laat komt of op reis gaat. Als achttienjarig meisje verloor Ilse van den Meijdenberg in één klap haar moeder Annie, haar broer Dave en haar stiefvader Charles bij een verkeersongeluk. Tientallen jaren later heeft ze er nog last van. ,,Jeetje”, reageerde de huisarts bij wie ze aanklopte. ,,Dat is al zo lang geleden. Ben je daar nog steeds mee bezig?”