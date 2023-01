Verkeerscontrole vanuit touringcar krijgt dit jaar vervolg in Zeeland: ‘Helaas is de actie een succes’

De handhavingsactie ‘Ogen op de weg’ krijgt een vervolg in Zeeland. Weggebruikers worden opnieuw gecontroleerd op afleiding in het verkeer.

In 2022 vonden gecombineerde controles plaats met een Mono-cam en vanuit een touringcar met rijdende politieteams. Agenten van de eenheden Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant registreerden veel overtredingen, waarbij in de meeste gevallen een (smart)phone in het spel was. 2200 weggebruikers kregen een bekeuring, omdat ze tijdens het rijden bezig waren met hun telefoon. Andere overtreders droegen geen autogordel, reden te hard rijden of negeerden een wegmarkering of matrixbord.

,,Het liefst had ik gezegd dat de actie niet meer nodig zou zijn’’, zegt Amanda Flohr van de provincie Zeeland. ,,Maar helaas is het een succes en gaan we ermee door. We zien dat nog te veel weggebruikers tijdens het rijden bezig zijn met andere zaken dan focus op de weg.’’

De slimme Mono-cam is in staat om zelf te herkennen als een bestuurder tijdens het rijden een telefoon vasthoudt. Tijdens controles vanuit een touringcar geven politiemensen via portofoons aan collega’s op de weg door wie ze aan de kant moeten zetten. Ze komen bestuurders tegen die niet-handsfree bellen, de krant lezen of een film kijken.

De campagne ‘Ogen op de weg’ wordt gezamenlijk uitgevoerd door de politie-eenheden Zeeland-West-Brabant en Oost-Brabant, de Provincies Zeeland en Noord-Brabant en Rijkswaterstaat. Net als vorig jaar zullen de gecombineerde controles dit jaar zo’n vijf keer in Zeeland plaatsvinden. Daarnaast wordt de Mono-cam ook nog los ingezet.

Volledig scherm De Mono-cam op een viaduct op de A58. © Eldridge Pentury