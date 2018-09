Verkeerscampagne slaat aan bij Zeeuwse jongeren

VideoMIDDELBURG - De verkeersveiligheidscampagne 'Er gaat meer kapot dan je scherm' is succesvol afgesloten. Meer dan de helft van de Zeeuwse jongeren is bereikt. Uit een enquête blijkt dat een meerderheid van hen zich er iets van heeft aangetrokken.

,,Mensen moeten het normaal gaan vinden dat je even niet bereikbaar bent omdat je deelneemt aan het verkeer"zegt gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, verkeer). Om dat doel te bereiken is Zeeland een jaar geleden begonnen met de campagne 'Er gaat meer kapot dan je scherm'. Die titel is destijds gekozen, omdat jongeren meer bezorgd leken over hun telefoon dan over hun eigen veiligheid.

Instagram

Doel van de campagne was ten minste de helft van de 60.000 Zeeuwen tussen de 13 en 21 jaar te bereiken. Dat is gelukt met zeven verschillende video's die werden verspreid via YouTube, Instagram en SnapChat. Ongeveer 20 procent van de jongeren kwam off line met de campagne in aanraking, omdat er ook posters werden verspreid en reclame werd gemaakt in bioscopen en horeca.

Volledig scherm Finn Zegelink was een van de jongeren uit de campagne 'Er gaat meer kapot dan je scherm'. © ruben oreel

Van der Maas verklaart het succes van de campagne onder meer uit de herkenbaarheid. Jongeren werden op de plekken waar ze kijken of zich bevinden geconfronteerd met verhalen van jongeren uit hun buurt die vertelden over de gevaren van telefoongebruik in het verkeer.

Enquête

Uit een enquête onder scholieren en jongeren blijkt dat 50 tot 80 procent van hen zegt anders te zijn gaan denken over het gebruik van een smartphone op de fiets. Na een jaartje is de rek er wel uit. Bovendien is landelijk de campagne Mono begonnen. Die richt zich niet alleen op jongeren. Zeeland sluit daar nu bij aan.

Vorig jaar vielen in het Zeeuwse verkeer 18 doden. Dit jaar staat de teller op 9.