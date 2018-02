Verkeer op rijkswegen in Zeeland nauwelijks toegenomen

De verkeersdrukte in Midden- en Noord-Zeeland nam toe met 0,6 procent ten opzichte van een jaar eerder. Op de rijkswegen in Zeeuws-Vlaanderen steeg het aantal voertuigen met 4,7 procent. Boven de Westerschelde ging het om gemiddeld 1.095 voertuigen per uur, in Zeeuws-Vlaanderen om 530 voertuigen per uur. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ook in de rest van Nederland is het over het algemeen nauwelijks drukker geworden op de rijkswegen. In 2017 passeerden er gemiddeld ruim 2.200 motorvoertuigen per uur: een stijging van minder dan één procent ten opzichte van een jaar eerder. Op veel plekken in het midden van het land werd het juist iets minder druk op de weg.

Het statistiekbureau bekeek de data van circa 20 duizend meetpunten op het rijkswegennet. Daar wordt elke minuut van de dag het aantal passerende motorvoertuigen geregistreerd en opgeslagen in de Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW).