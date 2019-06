Verhoogde sterfte van mosselen door algengroei zorgt voor onzekerheid onder Zeeuwse mosselkwekers

YERSEKE - In de Oosterschelde is sprake van een verhoogde sterfte van mosselen. Dat komt doordat de schuimalg grote schade aanricht. Het zorgt aan de vooravond van het nieuwe mosselseizoen voor onzekerheid bij de mosselkwekers over de grootte van de eerste oogst.

Dat heeft de prodcuentorganisatie Mosselcultuur bekend gemaakt. In de Oosterschelde is momenteel op veel plekken schuimalg zichtbaar. De alg (officiële naam Phaeocystus) leeft in het water en vormt aan het eind van de bloei, wanneer de algen weer afsterven, schuim op het water. Onderwater blijkt de alg schade te hebben aangericht op de mosselpercelen, aldus de PO Mosselcultuur. Mosselkwekers zien op percelen ten oosten van de Zeelandbrug in medio mei een verhoogde sterfte, met als resultaat lege schelpen. De sterfte lijkt nu over het hoogtepunt heen.

Het opbloeien en weer afsterven van de alg in het voorjaar is een jaarlijks terugkerend verschijnsel. Dat gebeurt in de periode dat de mosselen voortplanten en daardoor zwak zijn. Het afstervende plankton dat naar de bodem zakt kan er toe leiden dat daar mosselen dood gaan. De bloei van de algen lijkt dit jaar extra hevig, wat de verhoogde sterfte verklaart.