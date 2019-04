Verhoogd risico op natuurbranden in Zeeland

In Zeeland zijn veel natuurgebieden met duinen, bos, heide en gras. ‘De natuur is mooi, maar ook kwetsbaar. In het voorjaar en in de zomer neemt de kans op een natuurbrand toe’, meldt de VRZ. ‘Natuurbranden kunnen onvoorspelbaar zijn, zich snel verspreiden en op verschillende plekken opduiken. Dat maakt een natuurbrand lastig te bestrijden. Behalve dat er mooie natuur verloren gaat, vormt een brand ook een bedreiging voor dieren in de natuur. Het grootste gevaar voor de mens is dat je door het vuur verrast wordt, ingesloten raakt en niet meer weg kan.’