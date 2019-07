Verhoging AOW-leeftijd heeft sterker effect in Zeeland

Een verklaring voor het verschil is dat er in Zeeland de laatste jaren naar verhouding veel mensen in de leeftijdscategorie 60 tot 70 zitten dan in de rest van het land. Sinds 2016 gaat de AOW-leeftijd met twee maanden per jaar omhoog. Tussen 2013 en 2015 was dat één maand. De jaarlijkse toename liep in 2016 sterk terug. In 2015 groeide het aantal AOW’ers in Zeeland nog met 1200 mensen, in 2016 was de toename beperkt tot 270. In percentages liep de groei terug van 1,5 procent in 2015 naar 0,3 procent in 2016. Landelijk daalde de groei van 2,1 naar 0,8 procent.