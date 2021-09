Verhalen ooggetuigen Slag om de Schelde maken indruk: ‘Het ergste was dat je geen mens kon vertrouwen’

Mariette Kamphuis blaast het stof van driehon­derd jaar oud herbarium: Gedroogde bloemen zijn weer helemaal hip

8:30 ZIERIKZEE - Gedroogde planten verzamelen was ooit een hobby van ultrarijke mensen, nu is het iets voor iedereen. Kunsthistoricus en biologisch bloemkweker Mariette Kamphuis uit Schipluiden blaast het stof van deze oeroude passie. Geïnspireerd door het driehonderd jaar oude herbarium in het Stadhuismuseum in Zierikzee maakt ze met haar zus Hanneke hedendaagse varianten van de papieren vazen.